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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mazsalaca, Łotwa

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mieszkania
5
5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Mazsalaca, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Mazsalaca, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1/5
Odrestaurowany dom na ulicy. Avotu 4, zaprojektowany przez znanego architekta Karla Johanna …
$41,310
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Mieszkanie 2 pokoi w Mazsalaca, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Mazsalaca, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2/5
Odrestaurowany dom na ulicy. Avotu 4, zaprojektowany przez znanego architekta Karla Johanna …
$104,011
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Mieszkanie 4 pokoi w Mazsalaca, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Mazsalaca, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 66 m²
Piętro 5/5
Odrestaurowany dom na ulicy. Avotu 4, zaprojektowany przez znanego architekta Karla Johanna …
$125,317
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Mieszkanie 2 pokoi w Mazsalaca, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Mazsalaca, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/5
Odrestaurowany dom na ulicy. Avotu 4, zaprojektowany przez znanego architekta Karla Johanna …
$55,733
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Mieszkanie 2 pokoi w Mazsalaca, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Mazsalaca, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 5/5
Odrestaurowany dom na ulicy. Avotu 4, zaprojektowany przez znanego architekta Karla Johanna …
$63,289
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Parametry nieruchomości w Mazsalaca, Łotwa

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