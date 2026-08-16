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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Limbazi, Łotwa

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Limbazi, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Limbazi, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 5/5
Dystrykt Dreilini znajduje się we wschodniej części Rygi i graniczy z obszarami Plavnieci, P…
$71,442
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Dom 4 pokoi w Limbazi, Łotwa
Dom 4 pokoi
Limbazi, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż prywatny dom z doskonałą działką - jasny i słoneczny dziedziniec. Dom musi zosta…
$1,42M
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