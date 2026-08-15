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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ligatne, Łotwa

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mieszkania
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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ligatne, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ligatne, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/4
$472,777
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Mieszkanie 3 pokoi w Ligatne, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ligatne, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 114 m²
Piętro 2/3
The new project Astra House consists of two three-story houses with terraces. Each of the bu…
$261,603
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Mieszkanie 2 pokoi w Ligatne, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ligatne, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/4
Apartments are now offered for sale in the new Astra House development, which is located 29 …
$143,199
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Mieszkanie 2 pokoi w Ligatne, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ligatne, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/4
Jasne mieszkanie 2 w strefie wydm, w nowym projekcie. Apartament 55,3 m2 + taras 22,3 m2 Mie…
$164,947
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Mieszkanie 2 pokoi w Ligatne, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ligatne, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/4
Apartamenty są teraz dostępne w sprzedaży w nowej inwestycji Astra House, która znajduje się…
$161,606
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Mieszkanie 3 pokoi w Ligatne, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ligatne, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/4
Apartments are now offered for sale in the newproject, which is located 29 kilometres from t…
$199,092
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Parametry nieruchomości w Ligatne, Łotwa

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