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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lielvarde, Łotwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 350 m² w Lielvarde, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 1 350 m²
Lielvarde, Łotwa
Powierzchnia 1 350 m²
Piętro 3
Dom i dom extra - winda towarowa. Terytorium - zamknięte terytorium, wejście z ciężkim trans…
$112,117
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