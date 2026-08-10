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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lielvarde, Łotwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Lielvarde, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Lielvarde, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 136 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż 4 mieszkanie wyposażone w 1 linię z widokiem na morze i las sosnowy. Wspaniałe a…
$420,246
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