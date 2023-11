Dom, mieszkanie, willę Saulgoži

Ryga, Łotwa

od €109,000

Poddaj się: 2017

Projekt Elizabetes Rezidence to unikalne połączenie wartości klasycznej architektury i nowoczesnych technologii budowlanych, oryginalnych rozwiązań projektowych i maksymalnego komfortu. Budynek znajduje się przy Elizabetes 22, która jest jedną z najbardziej prestiżowych ulic miasta. Dom został zbudowany w 1899 roku według projektu jednego z największych łotewskich architektów Konstantīnsa Pēkšēnsa. Jest słusznie uważany za jedno z najbardziej znanych arcydzieł eklektycznej architektury w pobliżu centrum Rygi. Ta idealna lokalizacja da przyszłym mieszkańcom wiele możliwości organizowania codziennego życia i spędzania wolnego czasu. Apartamenty mają jedną, dwie lub trzy oddzielne sypialnie, salon z kuchnią, jedną lub dwie łazienki. Projekt wykorzystuje instalacje wodno-kanalizacyjne wiodących firm - umywalki Villeroy & Boch, wanny i brodziki Balteco, zlewozmywaki Eumar i krany Hansgrohe. Nieruchomość i ogrzewanie: wysokie sufity, malowane ściany, wysokiej jakości parkiet, nowe okna i ogrzewanie (centralne), łazienki - płytki. Dodatki - Internet, nadzór wideo, Wi-Fi. Właściciele mieszkań będą właścicielami części gruntów. Dodatki do domu i domu - odnowiony dom, odnowiony dom, dom przy ulicy, cała komunikacja, okna wychodzące na tył, zamknięte schody, zamek w klatce schodowej, odnowione schody, czyste schody. Terytorium i okolice: pobliski transport publiczny, sklepy, płatne parkingi, rozwinięta infrastruktura, w pobliżu parku, placu zabaw. Wejście do domu z ulicy (dwa wejścia), winda, okna dachowe na klatce schodowej, miejsce na koła i wózek dziecięcy. Niektóre apartamenty mają meble, wbudowane szafy, szafy.