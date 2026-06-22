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Domy z tarasem na sprzedaż w Kekava, Łotwa

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Kekavas pagasts
16
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Kekava, Łotwa
Dom 4 pokoi
Kekava, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 630 m²
Piętro 1/2
Oferowane na sprzedaż nieruchomości w regionie Kekava 30 minut od centrum Rygi.Na przestronn…
$1,97M
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Parametry nieruchomości w Kekava, Łotwa

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