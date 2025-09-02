Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kaives pagasts, Łotwa

1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Kaives pagasts, Łotwa
Willa 7 pokojów
Kaives pagasts, Łotwa
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 723 m²
Piętro 3/3
Odkryj Vecpiebalgas Dzirnavas, rzadka mieszanka dziedzictwa, przyrody i rentowności. Ten w p…
$527,007
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
