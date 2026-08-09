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Długoterminowy wynajem nieruchomości komercyjnych z tarasem w Jurmała, Łotwa

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1 obiekt total found
Hotel 1 000 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 000 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 26
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/3
2 nowe budynki są oferowane do wynajęcia w Jurmala, Mellugi: trzypiętrowy hotel i dwupiętrow…
$17,457
za miesiąc
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