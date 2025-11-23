Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy pomieszczenia przemysłowe w Jurmała, Łotwa

Zakład produkcyjny 1 700 m² w Jurmała, Łotwa
Zakład produkcyjny 1 700 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 700 m²
Liczba kondygnacji 3
$5,892
za miesiąc
Zakład produkcyjny 852 m² w Jurmała, Łotwa
Zakład produkcyjny 852 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 852 m²
$3,004
za miesiąc
Zakład produkcyjny 1 057 m² w Jurmała, Łotwa
Zakład produkcyjny 1 057 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 057 m²
Piętro 3
$3,697
za miesiąc
Zakład produkcyjny 642 m² w Jurmała, Łotwa
Zakład produkcyjny 642 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 642 m²
$2,310
za miesiąc
