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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ikskile, Łotwa

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3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Ikskile, Łotwa
Dom 3 pokoi
Ikskile, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 176 m²
Piętro 2/2
$352,641
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ikskile, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ikskile, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4/6
$367,715
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Mieszkanie 4 pokoi w Ikskile, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ikskile, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 123 m²
Piętro 7/7
On Ganu street 6 (next to Strelnieku street) on the 7th floor of a facade building with an e…
$210,123
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