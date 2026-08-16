Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Iecavas pagasts
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Iecavas pagasts, Łotwa

;
1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 2 927 m² w Iecavas pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 2 927 m²
Iecavas pagasts, Łotwa
Powierzchnia 2 927 m²
Liczba kondygnacji 2
Fabryka Cobblestone i betonu na sprzedaż. Fabryka jest wyposażona we wszystkie niezbędne urz…
$1,16M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się