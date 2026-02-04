Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Dzerbenes pagasts
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dzerbenes pagasts, Łotwa

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Dzerbenes pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Dzerbenes pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 373 m²
Na sprzedaż oferuje trzypiętrowy dom, z sauną i basenem, w centralnej części Amatciems.Ogrze…
$355,133
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Dzerbenes pagasts, Łotwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się