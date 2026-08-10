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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kieś, Łotwa

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mieszkania
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7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kieś, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kieś, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 221 m²
Piętro 6/7
Designerski apartament z dwoma tarasami o powierzchni 200 m2. Jedyne mieszkanie z dostępem d…
$966,566
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Mieszkanie 2 pokoi w Kieś, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kieś, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 4/7
5 zestaw budynków składający się z 4 zrekonstruowanych drewnianych budynków i centralnego bu…
$125,023
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Mieszkanie 2 pokoi w Kieś, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kieś, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/7
5 zestaw budynków składający się z 4 zrekonstruowanych drewnianych budynków i centralnego bu…
$119,140
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Kieś, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kieś, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/7
5 zestaw budynków składający się z 4 zrekonstruowanych drewnianych budynków i centralnego bu…
$122,922
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Mieszkanie 2 pokoi w Kieś, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kieś, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 6/7
5 zestaw budynków składający się z 4 zrekonstruowanych drewnianych budynków i centralnego bu…
$130,907
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Dom 6 pokojów w Kieś, Łotwa
Dom 6 pokojów
Kieś, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Jasny, przytulny, zadbany eko-dom na sprzedaż w Melluzhi, 5 minut spacerem od plaży. Nieruch…
$420,246
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Mieszkanie 2 pokoi w Kieś, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kieś, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 5/7
5 building ensemble consisting of 4 reconstructed wooden buildings and a central apartment b…
Cena na zgłoszenie
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