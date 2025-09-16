Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Amatas pagasts
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Amatas pagasts, Łotwa

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Amatas pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Amatas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Piętro 2/2
Rzadka okazja do posiadania odosobnionego schronienia otoczonego naturą, zaledwie krótki prz…
$289,665
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Amatas pagasts, Łotwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się