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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ainazu pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Dom w Ainazu pagasts, Łotwa
Dom
Ainazu pagasts, Łotwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
$80,884
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
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Parametry nieruchomości w Ainazu pagasts, Łotwa

Tanie
Luksusowe
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