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Domy Szeregowe w Marche, Włochy

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3 obiekty total found
Szeregowiec 10 pokojów w Lapedona, Włochy
Szeregowiec 10 pokojów
Lapedona, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 270 m²
Teren o powierzchni 15,00 akrów ( ponad 5:00 hektarów ) zwykle pagórkowaty z około 1,50 akra…
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Szeregowiec 10 pokojów w Montottone, Włochy
Szeregowiec 10 pokojów
Montottone, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 300 m²
Pojedyncza willa z dużym dziedzińcem i ziemią. Trzy poziomy, parter, pierwsze piętro i piwni…
$255,777
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Szeregowiec 8 pokojów w Campofilone, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Campofilone, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 200 m²
Willa z ogrodzonym parkiem o powierzchni 3,550 m2 w ekskluzywnej okolicy kilka km od morza. …
$488,302
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Parametry nieruchomości w Marche, Włochy

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