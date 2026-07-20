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Dzielnica mieszkaniowa Florentine vue degagee

Tel-Awiw, Izrael
od
$688,800
;
11
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ID: 38383
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaHalutsim, 50

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzeda ¿w Tel- Aviv, w florenckiej dzielnicy. Dobrze utrzymany budynek z 24 / 7 strażnik, siłownia i pranie. 8 piętro z 3 windami. Dwa pokoje. 30m2 + 8m2 balkon (5 + 3). Otwarty widok na zachód. Spokojnie i jasno. 1 podziemny parking. Mamak (Mamad na górze). Wynajęty 5,950,00 / miesiąc. Idealny do inwestycji, jak również do życia tam. Cena: 2,100,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Florentine vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$688,800
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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