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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,57M
;
9
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ID: 38297
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Eybeschuts, 1

O kompleksie

Przeniesienie
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Piękny penthouse znajduje się między bulwarem Nordau i morza, z 2 piękne tarasy 30 i 20 m2, winda, 2 łazienki i otwarty widok.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,57M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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