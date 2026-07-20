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Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,16M
;
6
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ID: 38266
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Simta Almonit, 3

O kompleksie

Przeniesienie
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4 pokojowe mieszkanie w nowym budynku, idealnie usytuowany w samym sercu Tel Awiwu, kilka kroków od Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i plaży. Charakterystyka: • 4 sztuki • 97 m2 powierzchni mieszkalnej • Nowy budynek • Potrójna wystawa North - West • Bardzo jasne • Prywatne miejsce parkingowe • Nowoczesne usługi Cena wnioskowana: 6 600 000 Rzadki adres w jednym z najpopularniejszych miejsc Tel Awiwu, oferujący wyjątkowe środowisko życia.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,16M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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