Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit

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4 pokojowe mieszkanie w nowym budynku, idealnie usytuowany w samym sercu Tel Awiwu, kilka kroków od Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i plaży.
Charakterystyka:
• 4 sztuki
• 97 m2 powierzchni mieszkalnej
• Nowy budynek
• Potrójna wystawa North - West
• Bardzo jasne
• Prywatne miejsce parkingowe
• Nowoczesne usługi
Cena wnioskowana: 6 600 000
Rzadki adres w jednym z najpopularniejszych miejsc Tel Awiwu, oferujący wyjątkowe środowisko życia.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
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