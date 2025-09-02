  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanja
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Netanja, Izrael
$915,000
2
ID: 27538
Data aktualizacji: 2.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanja

O kompleksie

Przeniesienie
Projekt 9 w Netanya. Savyon Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych. Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerwatu Iris. Projekt • 4 nowoczesne i eleganckie wieże • Apartamenty 3, 4 i 5 pokoi, jak również luksusowe penthouses • Duże tarasy i usługi rafinowane • Prywatny parking dla każdego apartamentu • Design hala wejścia i klub mieszkalny w każdym budynku Charakterystyka projektu • Hol o podwójnej wysokości, urządzony przez architekta wnętrz • Trzy windy w tym chabbatic • Otwarty widok z pierwszych pięter • Gwarancja bankowa: Mizrahi Tefahot • Początek pracy: Marzec 2025 • Spodziewana dostawa: Wrzesień 2028 • Możliwości finansowania: 20% w momencie podpisania, 80% w przypadku dostawy kluczy • Usługi świadczone na wysokim poziomie Charakterystyka apartamentów • Nowoczesne płytki 80x80 we wszystkich pokojach • Centralna klimatyzacja • Projektowanie mebli łazienkowych • Zawór mieszalnika high-end • Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne • Dostosowalna kuchnia • Sklepy elektryczne w całym mieszkaniu (z wyjątkiem Mamad) Dostępne typy • 3 pokoje - 79 m2 + 9,5 m2 taras • 4 pokoje - 96 m2 + 12 m2 taras • 5 pokoi - 121 m2 + 15 m2 taras

Lokalizacja na mapie

Netanja, Izrael

