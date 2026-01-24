  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer

Nahariya, Izrael
$721,050
8
ID: 33196
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.01.2026

Lokalizacja

  Kraj
    Izrael
  Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  Okolica
    Acre Subdistrict
  Wioska
    Nahariya
  Miasteczko
    Nahariyya

O kompleksie

PROJEKT PREMIUM TOWER Apartamenty 4 i 5 pokoi Dostawa przewidziana na czerwiec 2027 r. Od 1.880.000 nis Bezpośrednie miesięczne dochody z podpisania Producent sprzedaży bezpośredniej bez opłat agencyjnych

Nahariya, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Nahariya, Izrael
od
$721,050
Mardochee khayat zaprasza do życia w jednym z naszych projektów mieszkaniowych Netanya. W centrum miasta Netanya Blisko wszystko się zaczyna, synagogi cały ten fakt na piechotę Charakterystyka projektu Projekt zbudowany jest na jednej z najbardziej znanych i komercyjnych ulic Netanya Piękn…
MAGNIFIFICZNE PROJEKTY NEUF W ODNIESIENIU DO BAT. IDEAL LOCATION NEW TRAMWAY, Plage, RUE BALFOur with all its TRADES and RUE ATLANT Out
W centrum Jerozolimy, luksusowa rezydencja bardzo piękny penthouse 175 m2 z 62 mi taras panoramiczny widok zapierające dech w piersiach. wysokość sufitu. podwójne parkowanie + piwnica
