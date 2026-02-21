  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing

Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing

Jerozolima, Izrael
od
$1,34M
20.02.2026
$1,34M
6.05.2025
$1,20M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 25856
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$10,973
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Particulier
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Jerozolima, Izrael
od
$1,34M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Aszkelon, Izrael
od
$987,525
willa terraced 6 szt. z mamadem piękny ogród ciche i duszpasterskie miejsce pokój master bed 30m2
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Beautiful 3- room Duplex z tarasem - Bofrachehov / Ben Yehuda • Duplex 3 pokoje • 2 sypialnie • 2 pokoje prysznicowe • 5 piętro z windą • 70 m2 + 20 m2 taras • Widok na morze Przewodniczący Cena: 4,850,000 Opłaty współwłasności: 300 / miesiąc
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Na sprzedaż - 3-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze Tour Frishman Powierzchnia: 91 m2 + taras: 12 m2 Piętro: 11, północny wschód (widok na morze) Części: • Przestronny salon • Bezpieczny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką Totalne łazienki: 2 Parking: Tak Piwnica: 12 m2 W wieży, sala…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się