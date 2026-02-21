  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Jerozolima, Izrael
od
$940,500
20.02.2026
$940,500
2.04.2025
$814,610
;
4
ID: 25645
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
W samym sercu centrum miasta, w pobliżu tramwaju i 10 minut od matki pieszo: mały nowy 3-piętrowy budynek z lobby, chabbat windy i piękne zielone patio! Apartament 2 pokoje 58m2 + balkon Soucca, bardzo jasne, przestronne, w pełni urządzone i urządzone przez architekta wnętrz, zabezpieczony pokój (mamad), klimatyzacja centralna, grzejnik, łazienka / wanna, prywatny parking.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
