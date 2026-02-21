  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
20.02.2026
$1,52M
2.04.2025
$1,36M
;
7
ID: 25610
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Beautiful 3- room Duplex z tarasem - Bofrachehov / Ben Yehuda • Duplex 3 pokoje • 2 sypialnie • 2 pokoje prysznicowe • 5 piętro z windą • 70 m2 + 20 m2 taras • Widok na morze Przewodniczący Cena: 4,850,000 Opłaty współwłasności: 300 / miesiąc

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
