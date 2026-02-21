  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Herzliya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique

Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique

Herzliya, Izrael
od
$1,77M
20.02.2026
$1,77M
2.04.2025
$1,59M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 25548
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W nowym budynku, bardzo ładne mieszkanie o powierzchni 85m2 Składa się z 3 pokoi, 2 sypialnie z mamadem (pokój bezpieczeństwa) Duża łazienka 5. piętro Winda Piękny widok na Bazylea Street Bardzo cicho i bardzo jasno Orientacja południowa Nie przegap

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aszkelon, Izrael
od
$617,595
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa Endroit calme
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces investissement
Jerozolima, Izrael
od
$815,100
Dzielnica mieszkaniowa 4p neuf central vue magnifique
Jerozolima, Izrael
od
$1,33M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Herzliya, Izrael
od
$1,77M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Aszkelon, Izrael
od
$1,25M
willa z piwnicą jako t2 piękny ogród Poddasze o powierzchni 50m2 barnea Dwie minuty od wyjścia z miasta
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
Przestronne 3 pokojowe mieszkanie, nowy wykonawca, zakwaterowanie w ciągu około 3 miesięcy. Bardzo jasne usługi gości + łazienka i oddzielne WC. Balkon Soucca z salonu, apartament znajduje się na osi kolejowej Yemin Avot Street, ale stoi w cichym rogu. Winda, modernizacja budynku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Jerusalem, Izrael
od
$1,29M
Wyjątkowy apartament w Mekor Haim, w pobliżu Baka i Emek Refaim Położony u podnóża parku Hamesila, w nowym i ekskluzywnym budynku butikowym (z eleganckim lobby, winda Shabbat i podziemny parking). Apartament 4 pokoje 93m2 plus balkon 9m2, gdzie każdy szczegół został starannie przemyślany. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się