  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$4,70M
20.02.2026
$4,70M
2.04.2025
$4,21M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 25595
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Wspaniały apartament w zabytkowym budynku w samym sercu Tel Awiwu! 5 sztuk 4 sypialnie (w tym bezpieczny pokój) 2 łazienki 3 toalety Prywatny taras na dachu z możliwością zainstalowania jacuzzi 130 m2 kryty + 20 m2 taras + 70 m2 dach Brak parkowania Cena: 15,000,000 NIS Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub wizytę wideo.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Jerozolima, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalem, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$6,897
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,70M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerozolima, Izrael
od
$2,04M
Podniosły penthouse 170m2 i 44m2 tarasu, na 17 piętrze nowoczesnego i prestiżowego budynku na granicy między Bet Veigan i Kyriat hayevel, strategiczna lokalizacja 2 kroki od wszystkich ta wyjątkowa właściwość, uwiedzie Cię swoimi tomami, naturalnym światłem i panoramicznym widokiem. Zawiera …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aszdod, Izrael
od
$1,99M
Niezależna willa na sprzedaż w Ashdod od 1996 roku 280m2 powierzchni mieszkalnej na działce 510 m2 z ogromnym potencjałem dla kupującego, który chce pracować i zrobić z niej diament
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,07M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się