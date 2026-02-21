Dzielnica mieszkaniowa A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Wspaniały apartament w zabytkowym budynku w samym sercu Tel Awiwu!
5 sztuk
4 sypialnie (w tym bezpieczny pokój)
2 łazienki
3 toalety
Prywatny taras na dachu z możliwością zainstalowania jacuzzi
130 m2 kryty + 20 m2 taras + 70 m2 dach
Brak parkowania
Cena: 15,000,000 NIS
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub wizytę wideo.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.