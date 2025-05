Dzielnica mieszkaniowa Le reve devenu realite a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595

Luksusowy i unikalny duplex, 515 metrów kwadratowych netto (około 1000 metrów kwadratowych brutto). 6 sypialni, 6 łazienek. Poziom wejściowy: 76 metrów kwadratowych parkingu, 2 magazyny i obszar usług basen Rozrywka: około 300 metrów kwadratowych z podgrzewanym basenem, jacuzzi, siłownia, suche i mokre sauny, bar, sala zabiegowa, 123 metrów kwadratowych dziedzińca, i salon z salonem i apartament rodzicielski. Główny poziom: około 200 m2 z salonem i dostępem do balkonu o powierzchni 66 m2, jadalnia i kuchnia z dostępem do dodatkowego balkonu o powierzchni 12 m2 i trzy główne jednostki. Niektóre urządzenia domu obejmują dźwiękoszczelne kino domowe, prywatną windę, ogrzewanie podłogowe, klimatyzację Mitsubishi VRF, dodatkowy parking dla gości, garderobę i prysznic z dyszami do masażu przy basenie.