  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion

Aszkelon, Izrael
od
$467,115
20.02.2026
$467,115
16.03.2025
$418,541
24.02.2025
$419,733
4.02.2025
$412,879
26.12.2024
$414,369
8
ID: 23600
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
rdj 4 p z przestronnym ogrodem na zachód mały budynek 4 piętra
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Aszkelon, Izrael
od
$843,315
Rzadkie! Apartament 5 pokoi "Residence Dimri City" 160 m2 z tarasem 20 m2, 2 windy, w tym jeden z szabat. Blisko sklepów, szkół, parków, synagogi, autobusów..... W pełni odnowiony, z indywidualną klimatyzacją w każdym pokoju. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Izrael
od
$717,915
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera prezentuje wyjątkowy 4-pokojowy apartament w samym sercu Hadera Park! Charakterystyka: - Powierzchnia 105 m2, - 17. piętro na 19, - Super taras 40 m2, - plein view of the Ecopark, - Przestronny i jasny salon, - Stylowa kuchnia, - Trzy piękne …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
