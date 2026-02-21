Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

W popularnej okolicy Katamon Hayeshana, u podnóża San Simon Park i blisko Hizkijahu Hamelekh Street. W nowym budynku handlowym Halafta Street otoczonym zielenią, tylko 6 pięter z wyrafinowanym lobby i windą Shabbat. Ogród Rez Duplex z obfitymi powierzchniami, wnętrze 179m2 i ogród prywatny 80m2: Wyjątkowa przestrzeń mieszkalna z dużym salonem i potrójną wystawą, 3 przestronne sypialnie (w tym apartament master i mamad) z możliwością 4. Luksusowe usługi, takie jak ogrzewanie gruntowe i klimatyzacja Mitsubishi. 2 prywatne podziemne miejsca parkingowe i przylegająca piwnica. Wygodne położenie zaledwie 5 minut spacerem od Katamon Shtibleh.