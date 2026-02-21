Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$2,98M
20.02.2026
$2,98M
5.05.2025
$2,95M
;
9
ID: 25840
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

W popularnej okolicy Katamon Hayeshana, u podnóża San Simon Park i blisko Hizkijahu Hamelekh Street. W nowym budynku handlowym Halafta Street otoczonym zielenią, tylko 6 pięter z wyrafinowanym lobby i windą Shabbat. Ogród Rez Duplex z obfitymi powierzchniami, wnętrze 179m2 i ogród prywatny 80m2: Wyjątkowa przestrzeń mieszkalna z dużym salonem i potrójną wystawą, 3 przestronne sypialnie (w tym apartament master i mamad) z możliwością 4. Luksusowe usługi, takie jak ogrzewanie gruntowe i klimatyzacja Mitsubishi. 2 prywatne podziemne miejsca parkingowe i przylegająca piwnica. Wygodne położenie zaledwie 5 minut spacerem od Katamon Shtibleh.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

