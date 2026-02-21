Dzielnica mieszkaniowa Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W popularnej okolicy Katamon Hayeshana, u podnóża San Simon Park i blisko Hizkijahu Hamelekh Street.
W nowym budynku handlowym Halafta Street otoczonym zielenią, tylko 6 pięter z wyrafinowanym lobby i windą Shabbat.
Ogród Rez Duplex z obfitymi powierzchniami, wnętrze 179m2 i ogród prywatny 80m2:
Wyjątkowa przestrzeń mieszkalna z dużym salonem i potrójną wystawą, 3 przestronne sypialnie (w tym apartament master i mamad) z możliwością 4.
Luksusowe usługi, takie jak ogrzewanie gruntowe i klimatyzacja Mitsubishi.
2 prywatne podziemne miejsca parkingowe i przylegająca piwnica.
Wygodne położenie zaledwie 5 minut spacerem od Katamon Shtibleh.
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
