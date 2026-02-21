  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer

Bat Jam, Izrael
od
$1,49M
20.02.2026
$1,49M
27.05.2025
$1,34M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 26178
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W najlepszej lokalizacji Bat Yam, zaledwie 7 minut od Tel Awiwu, 200 metrów od tramwaju i 50 metrów od morza i promenady, w najlepszym luksusowym budynku Bat Yam, w tym magazyn i prywatny parking, doskonałe doświadczenie życia.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Jerozolima, Izrael
od
$1,724
Dzielnica mieszkaniowa Dans rue calme dans un immeuble neuf
Jerusalem, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$877,800
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$545,490
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,49M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
W Bochechechov Street, w pobliżu centrum Dizengoff, w odnowionym budynku, 4 pokój dwupoziomowy penthouse 100m2 z 2 łazienkami i tarasem 70 m2 Piętro 4: 3 sypialnie z mistrzem, 2 łazienki 5. piętro: salon + kuchnia z ogromnym tarasem 70m2 z widokiem na SPLENDIDE Winda ODNOSZĄCA SIĘ DO DWA STAGES
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,76M
APARTAMENT SPRZEDAŻY - 4 CZĘŚCI - TEL AVIV- YAFO Cicha ulica w pobliżu Ben Gurion i Ben Yehuda 2. piętro z 6 Ogółem 122 m2 (104 m2 wewnątrz + 14 m2 taras) 4 m2 pamięci na piętrze -1 2 sąsiadujące miejsca parkingowe w robotycznym systemie parkingowym Master sypialnia z łazienką Ogólna …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Izrael
od
$843,315
BZH RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ostatnim budynku, w dzielnicy nadmorskiej Hadera, w Givat Olga, Menahem Begin Street! Charakterystyka: - 5 sztuk o powierzchni około 120 m2, - Dwa tarasy! 14 i 6 m2, - Piękna przestrzeń życiowa z ładną …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się