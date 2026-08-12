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Wille w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Kuta Selatan, Indonezja

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Nusa Dua
47
Jimbaran
11
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1 obiekt total found
Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Freehold Lombok luksusowe wille, możliwość w jednym z najbardziej dostępnych punktów wejścia…
$85,000
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Parametry nieruchomości w Kuta Selatan, Indonezja

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z Basen
Tanie
Luksusowe
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