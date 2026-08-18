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Wille na sprzedaż w Jimbaran, Indonezja

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11 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Jimbaran, Indonezja
Willa 3 pokoi
Jimbaran, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 1
TAVA Villas & Suites jest luksusowym kompleksem w Jimbaran, Bali!Nowoczesne wille z prywatny…
$210,586
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Willa w Balangan, Indonezja
Willa
Balangan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 2
Pomożemy Ci wybrać nieruchomość za darmo, będziemy organizować bezpieczny układ z dewelopere…
$209,177
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Willa w Jimbaran, Indonezja
Willa
Jimbaran, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Nowoczesny design, bardzo wygodne i dobrze utrzymane.Położony w premium klaster mieszkalny w…
$165,200
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Willa w Jimbaran, Indonezja
Willa
Jimbaran, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
ekskluzywna 3-piętrowa willa z spektakularnym widokiem na miasto, ocean, lotnisko i płatną d…
$200,600
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Willa w Jimbaran, Indonezja
Willa
Jimbaran, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Ta nowoczesna, minimalistyczna willa, umieszczona w spokojnej willi Puri Gading w Jimbaran, …
$140,300
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Willa 2 pokoi w Jimbaran, Indonezja
Willa 2 pokoi
Jimbaran, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
TAVA Villas & Suites jest luksusowym kompleksem w Jimbaran, Bali!Nowoczesne wille z prywatny…
$119,026
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Jimbaran, Indonezja
Willa 4 pokoi
Jimbaran, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa nowoczesna willa w Uluwatu - prestiżowa nieruchomość Freehold w Bali!Ta nowa willa znaj…
$215,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Balangan, Indonezja
Willa
Balangan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z prywatnym basenem.Nowoczesna willa w popularnej okolicy Bethansa Bingin. Willa może …
$373,299
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Jimbaran, Indonezja
Willa
Jimbaran, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
Private Luxury Villa w Jimbaran z funkcji wellness - Idealny dla rodzin lub inwestorów Zapra…
$711,200
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Willa w Jimbaran, Indonezja
Willa
Jimbaran, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Doświadcz doskonałej mieszanki spokojnych zachodzących słońca i spokojnej wyspy mieszkającej…
$159,300
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Willa 4 pokoi w Jimbaran, Indonezja
Willa 4 pokoi
Jimbaran, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 251 m²
Liczba kondygnacji 1
TAVA Villas & Suites jest luksusowym kompleksem w Jimbaran, Bali!Nowoczesne wille z prywatny…
$302,145
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DDA Real Estate
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