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Wille na sprzedaż w Nusa Dua, Indonezja

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47 obiektów total found
Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$450,000
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 103 m²
Beautiful Minimalist Villa na sprzedaż w Ungasan, Jimbaran• 11 minut do plaży Melasti, Ungas…
$146,025
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Willa 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Green Village - komfort + kompleks wypoczynkowy w samym sercu Nusa Dua, BaliGreen Village je…
$168,000
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DDA Real Estate
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 425 m²
Cechy:Tanjung Benoa Beach House - nad morzem Tranquility z nowoczesnym FlairPowierzchnia ter…
$944,000
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Willa 1 pokój w Benoa, Indonezja
Willa 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wil…
$105,000
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Willa 1 pokój w Benoa, Indonezja
Willa 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na o…
$90,000
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Położony w wysokiej klasy klastra mieszkalnego poszukiwanych przez zagranicznych mieszkańców…
$162,250
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Willa 3 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 3 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 226 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w Bukit, Nusa Dua, Bali. Położony w premium kompleks m…
$766,000
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 34 m²
🔥 SMART- виллвсего в 700🏡 30📐 💵 🔸 🔸 ✅ 2 вилл✅ Скияка 2%✅ - всего 20📌 🎯 • 4 ресторана и 2••
$95,000
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ISIA
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Willa 3 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 3 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w Bukit, Bali, część kompleksu OCEANIQ 2 premium. Prze…
$838,000
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 75 m²
🔥 Kup Villa 1BR + ROOFTOP (75 m2) - 178,000 dolarów! 🔥Ekstra oferta - format z tarasem na da…
$178,000
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ISIA
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Willa 3 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 3 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 226 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w Bukit, Bali, w kompleksie OCEANIQ 2 premium. Przestr…
$799,000
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Willa 1 pokój w Benoa, Indonezja
Willa 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 117 m²
Nowoczesna willa z 1 sypialnią w Bukit, Bali, zaledwie 80 metrów od oceanu. Położony w kompl…
$545,000
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
🔥 Kup willę 1BR za specjalną cenę - tylko 148,000 dolarów! 🔥Zostało niewiele jednostek - naj…
$148,000
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Willa 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Du…
$169,900
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Willa 4 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 4 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 319 m²
OCEANIQ 2 jest premium willa i kompleks apartamentów w Bukit, Nusa Dua, Bali. Ta nowoczesna …
$1,38M
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Willa 4 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 4 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Nowoczesna willa z 4 sypialniami w Bukit, Bali, zaledwie 80 metrów od oceanu. Położony w pre…
$1,58M
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Willa 3 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 3 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 226 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w Bukit, Bali, część kompleksu OCEANIQ 2 premium. Obie…
$828,000
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Willa 9 pokojów w Benoa, Indonezja
Willa 9 pokojów
Benoa, Indonezja
Pokoje 9
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 1
Green Village - komfort + kompleks wypoczynkowy w samym sercu Nusa Dua, BaliGreen Village je…
$110,000
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DDA Real Estate
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 81 m²
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy …
$169,900
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 1
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$110,000
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 1
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$110,000
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Willa 3 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 3 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Komfort + klasa willi do wynajęcia na pobyt, wakacje lub długoterminowe w prestiżowej dzieln…
$420,000
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Willa 3 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 3 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa znajduje się w klastrze w prestiżowej okolicy Nusa Dua na południu Bali, na wybrzeżu B…
$220,000
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Willa 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wil…
$168,000
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Willa 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 2
Green Village - komfort + kompleks wypoczynkowy w samym sercu Nusa Dua, BaliGreen Village je…
$420,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 1 pokój w Benoa, Indonezja
Willa 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 117 m²
Nowoczesna willa z 1 sypialnią w Bukit, Bali, położona zaledwie 80 metrów od oceanu. Część k…
$525,000
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$214,900
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$178,000
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$180,000
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