Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Kecamatan Praya
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kecamatan Praya, Indonezja

1 obiekt total found
Willa w Kecamatan Praya, Indonezja
Willa
Kecamatan Praya, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Luxury Villa Lombok Hillside with Ocean View Nestled into the hillside in South Lombok, the …
$582,550
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się