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Mieszkania na sprzedaż w Candidasa, Indonezja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Candidasa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Candidasa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Otwieramy wyjątkową okazję do inwestowania w nieruchomości premium na pierwszej linii oceanu…
$236,000
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