Pomożemy Ci znaleźć DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczny układ z deweloperem!



Kompleks mieszkalny 5 STORIES zbudowany jest z pięciu willi położonych w idealnej okolicy Pererenane, 800 metrów od plaży.



Nowoczesna willa trzypokojowa z przestronnym salonem i kuchnią z panoramicznymi oknami. Osobliwością willi jest przestronny taras obok prywatnego basenu, który oferuje magiczny widok na pola ryżowe i zachód słońca. Z zaliczką w wysokości 50% i bez odsetek raty za rok.



Tutaj naprawdę można ujść z natury i poczuć całą magię Bali.



Infrastruktura kompleksu:

- Otwarty taras;

- Basen.

- Parking?

Obszar chroniony 24 / 7;

- Strefy medytacji i jogi;

- Projektowanie krajobrazu.



W pobliżu wszelkiej niezbędnej infrastruktury:

- przytulne kawiarnie i najlepsze restauracje;

- przedszkola;

- kluby sportowe i kurorty plażowe.



Co roku wzrost cen wynajmu na Bali wzrasta o 15- 20%.



Zadzwoń lub napisz, chętnie podamy wszystkie informacje i doradzimy za darmo!



Dlaczego jest to korzystne dla ciebie:

- Będziemy wybierać nieruchomości na Bali w ramach budżetu i życzy absolutnie za darmo;

- Średni zysk z wynajmu mieszkań rocznie wynosi 15- 20%. Oferujemy tylko rentowne obiekty, zarówno do wynajmu i stałego pobytu;

- nieruchomości na Bali rośnie w cenie o około 15- 20%;

- Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych deweloperów. Oferujemy najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach;

Pomożemy w realizacji bezpiecznej transakcji oraz w zarządzaniu nieruchomościami;

- Spotkamy się, pokażemy i powiemy wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju.

- Wsparcie prawne od początku do końca transakcji jako prezent;

- Bezinteresowne, wygodne raty.