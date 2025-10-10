Pomożemy Ci znaleźć DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczny układ z deweloperem!
Kompleks mieszkalny 5 STORIES zbudowany jest z pięciu willi położonych w idealnej okolicy Pererenane, 800 metrów od plaży.
Nowoczesna willa trzypokojowa z przestronnym salonem i kuchnią z panoramicznymi oknami. Osobliwością willi jest przestronny taras obok prywatnego basenu, który oferuje magiczny widok na pola ryżowe i zachód słońca. Z zaliczką w wysokości 50% i bez odsetek raty za rok.
Tutaj naprawdę można ujść z natury i poczuć całą magię Bali.
Infrastruktura kompleksu:
- Otwarty taras;
- Basen.
- Parking?
Obszar chroniony 24 / 7;
- Strefy medytacji i jogi;
- Projektowanie krajobrazu.
W pobliżu wszelkiej niezbędnej infrastruktury:
- przytulne kawiarnie i najlepsze restauracje;
- przedszkola;
- kluby sportowe i kurorty plażowe.
Co roku wzrost cen wynajmu na Bali wzrasta o 15- 20%.
Zadzwoń lub napisz, chętnie podamy wszystkie informacje i doradzimy za darmo!
Dlaczego jest to korzystne dla ciebie:
- Będziemy wybierać nieruchomości na Bali w ramach budżetu i życzy absolutnie za darmo;
- Średni zysk z wynajmu mieszkań rocznie wynosi 15- 20%. Oferujemy tylko rentowne obiekty, zarówno do wynajmu i stałego pobytu;
- nieruchomości na Bali rośnie w cenie o około 15- 20%;
- Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych deweloperów. Oferujemy najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach;
Pomożemy w realizacji bezpiecznej transakcji oraz w zarządzaniu nieruchomościami;
- Spotkamy się, pokażemy i powiemy wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju.
- Wsparcie prawne od początku do końca transakcji jako prezent;
- Bezinteresowne, wygodne raty.