  2. Indonezja
  3. Wana Giri
  4. Kompleks mieszkalny 5 STORIES

Kompleks mieszkalny 5 STORIES

Wana Giri, Indonezja
od
$400,000
;
4
ID: 4593
ID: 4593
Data aktualizacji: 21.07.2023

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Buleleng
  • Wioska
    Wana Giri

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Kompleks mieszkalny 5 STORIES zbudowany jest z pięciu willi położonych w idealnej okolicy Pererenane, 800 metrów od plaży.

Nowoczesna willa trzypokojowa z przestronnym salonem i kuchnią z panoramicznymi oknami. Osobliwością willi jest przestronny taras obok prywatnego basenu, który oferuje magiczny widok na pola ryżowe i zachód słońca. Z zaliczką w wysokości 50% i bez odsetek raty za rok.

Tutaj naprawdę można ujść z natury i poczuć całą magię Bali.

Infrastruktura kompleksu:
- Otwarty taras;
- Basen.
- Parking?
Obszar chroniony 24 / 7;
- Strefy medytacji i jogi;
- Projektowanie krajobrazu.

W pobliżu wszelkiej niezbędnej infrastruktury:
- przytulne kawiarnie i najlepsze restauracje;
- przedszkola;
- kluby sportowe i kurorty plażowe.

Co roku wzrost cen wynajmu na Bali wzrasta o 15- 20%.

Lokalizacja na mapie

Wana Giri, Indonezja

