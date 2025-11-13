Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Ioannina Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Ioannina Regional Unit, Grecja

Zagori Municipality
15
Ioannina Municipality
11
Janina
5
Pamvotida Municipal Unit
4
12 obiektów total found
Dom wolnostojący 10 pokojów w Ioannina Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Ioannina Municipality, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 333 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 333 m kw w Epirus. Parter składa się z jednej sypialni, salonu …
$1,03M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Zagori Municipality, Grecja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Zagori Municipality, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
Szeregowiec 1 pokój w Ano Pedina, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Ano Pedina, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 130 m kw. W Epirus. Maisonette ma jeden poziom. Właściciele opuszczą…
$479,881
Monte OnlineMonte Online
Dom wolnostojący 1 pokój w Ano Pedina, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Ano Pedina, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$550,107
Willa 5 pokojów w Leptokaria, Grecja
Willa 5 pokojów
Leptokaria, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 240 m kw. W Epirus. Parter składa się z jednej sypialni, salo…
$409,654
Dom 6 pokojów w Kipoi, Grecja
Dom 6 pokojów
Kipoi, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielony dom Na sprzedaż, piętro: parter, 1 (2 poziomy), w Timfi - Kipoi. Dom Detached jes…
$139,831
Estate Service 24Estate Service 24
Szeregowiec 1 pokój w Ano Pedina, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Ano Pedina, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$245,793
Dom 10 pokojów w Elliniko, Grecja
Dom 10 pokojów
Elliniko, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Liczba kondygnacji 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
Bliźniak 4 pokoi w Tsepelovo, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Tsepelovo, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone Two-Storey House na sprzedażOferujemy na sprzedaż tradycyjny i piękny kamienny dom w s…
$215,573
VernaVerna
Dom 4 pokoi w Anthrakitis, Grecja
Dom 4 pokoi
Anthrakitis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Szeregowiec 1 pokój w Ano Pedina, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Ano Pedina, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$234,088
Willa 5 pokojów w Ioannina Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Ioannina Municipality, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 435 m²
Liczba kondygnacji 2
Dostępna na sprzedaż Luksusowa Willa o powierzchni 465 m2 w Pedini Ioannina. Dom zbudowany j…
$936,353
