  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Ioannina Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Ioannina Regional Unit, Grecja

3 obiekty total found
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Zagori Municipality, Grecja
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Zagori Municipality, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Tsepelovo, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Tsepelovo, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone Two-Storey House na sprzedażOferujemy na sprzedaż tradycyjny i piękny kamienny dom w s…
$215,573
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Anthrakitis, Grecja
Dom 4 pokoi
Anthrakitis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
Zostaw prośbę
