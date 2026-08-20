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Domy Szeregowe w Ioannina Regional Unit, Grecja

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Zagori Municipality
3
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5 obiektów total found
Szeregowiec w Anatoli, Grecja
Szeregowiec
Anatoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maizonette 160 metrów kwadratowych w Epirus. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$330,598
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Szeregowiec w Elafotopos, Grecja
Szeregowiec
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż maisonette 130 m kw. W Epirus. Maisonette ma jeden poziom. Właściciele opuszczą…
$484,091
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Elafotopos, Grecja
Szeregowiec
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Elafotopos, Grecja
Szeregowiec
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 95 m²
Na sprzedaż wspaniały hotel w urokliwej dzielnicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa s…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Anatoli, Grecja
Szeregowiec
Anatoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż maizonette 230 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnica składa się z salonu, jedne…
$336,502
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Ioannina Regional Unit, Grecja

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