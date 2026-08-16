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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecja

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domy
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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafpaktia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafpaktia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 160 metrów kwadratowych w Peloponezu. Półpiwnica składa się z 2 …
$242,045
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafpaktia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafpaktia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z salon…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kaloudi, Grecja
Willa
Kaloudi, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 600 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 600 m kw. w Western Peloponese. Półpiwnica skł…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecja

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