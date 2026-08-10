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Wille na sprzedaż w Landkreis Starnberg, Niemcy

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2 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Socking, Niemcy
Willa 7 pokojów
Socking, Niemcy
Pokoje 7
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokotechnologiczna willa z luksusowym sprzętem, ogrodem i basenem nad jeziorem Starnberg n…
$12,10M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Socking, Niemcy
Willa
Socking, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokotechnologiczna willa z luksusowym sprzętem, ogrodem i basenem nad jeziorem Starnberg n…
$12,20M
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Parametry nieruchomości w Landkreis Starnberg, Niemcy

Tanie
Luksusowe
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