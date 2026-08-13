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Mieszkania na sprzedaż w Landkreis Emmendingen, Niemcy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Denzlingen, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Denzlingen, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Jasne, przytulne 3-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze dobrze zadbane mieszkanie budynku. Jest …
$462,441
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Parametry nieruchomości w Landkreis Emmendingen, Niemcy

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