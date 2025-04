Freelancer and Entrepreneur Visa & Residence Permit in Germany

Informacje o programie imigracyjnym

Istnieje wiele błędnych poglądów na temat tego rodzaju wiz i zezwoleń na pobyt. Po pierwsze, w Niemczech istnieje zezwolenie na pobyt dla nomadów cyfrowych. Wolni strzelcy często się z nimi mylą. Tak, dokument pobytowy nomada cyfrowego jest, na przykład, w Portugalii i Hiszpanii, ale z niemieckim zezwoleniem na pobyt wolnego strzelca ma wiele różnic. Dokument pobytowy dla nomada cyfrowego oznacza, że pracujesz gdzieś (bez odniesienia do miejsca), otrzymujesz wynagrodzenie, a jeśli to wynagrodzenie spełnia wymagania, możesz przyjechać do kraju, w którym masz zezwolenie na pobyt i mieszkać tam. W Niemczech zezwolenia na pobyt (w tym zezwolenia na pobyt dla wolnych strzelców) są powiązane z niemieckimi przedsiębiorstwami.

Tak więc, jeśli chcesz pracować jako wolny strzelec w Niemczech i uzyskać odpowiednie zezwolenie na pobyt, musisz mieć wizę lub pozwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) w celu wykonywania bezpłatnej pracy. Ten typ wizy jest dla tych, którzy pasują do opisu wolnych zawodów (aby przeczytać listę, Google - freie Berufe Liste).

Zezwolenie na pobyt służbowy?

Jeśli nie wchodzą w żadnej z wolnych zawodów - freie Berufe, nie można być wolnym strzelcem w Niemczech i ubiegać się o odpowiednie wizy lub zezwolenia na pobyt. W tym przypadku, jesteś przedsiębiorcą, a wiza / pozwolenie na pobyt jest wymagane dla biznesu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że jest to jeden z najtrudniejszych dokumentów pobytowych do uzyskania. Otwarcie takiego zezwolenia na pobyt już w kraju zgodnie z innym ustępem jest dziesięć razy łatwiejsze niż złożenie wniosku o zezwolenie z zagranicy. Jeśli mieszkasz w Niemczech, możesz łatwo rozpocząć jakąkolwiek formę biznesu. Na przykład, regularne IP bez konieczności inwestowania.

Jeśli nie jesteś jeszcze w Niemczech, uzyskanie tego typu zezwolenia na pobyt jest dość trudne. Po pierwsze, musisz wjechać do kraju na wizie turystycznej lub gościnnej działalności kategorii C, a następnie otworzyć firmę w Niemczech (niemożliwe jest otwarcie IP, może być wykonane tylko przez już zarejestrowane w kraju), co wymaga pewnego kapitału. Oznacza to, że ten rodzaj relokacji zakłada inwestycję w pewną kwotę inwestycji.

Po sporządzeniu porozumienia w sprawie utworzenia spółki, karta jest przewidziana i uzyskanie zgody Izby Handlowo-Przemysłowej, trzeba będzie zadbać o szereg innych zadań. Takie jak ubezpieczenie, ogłoszenia podatkowe itp.

Dopiero po zakończeniu procesu będzie można wrócić do domu, aby ubiegać się o wizę pożądaną. Jednocześnie trzeba będzie przekonać urzędników, że twoja obecność w Niemczech do prowadzenia działalności gospodarczej jest obowiązkowa, to jest, co bonus dla Twojej działalności od faktu, że prowadzisz ją w Niemczech.

Łatwiej jest najpierw przejść do innego programu, uzyskać oparcie i założyć firmę w Niemczech.