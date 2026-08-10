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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Dessau Rosslau, Niemcy

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2 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m² w Dessau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m²
Dessau, Niemcy
Powierzchnia 1 450 m²
Liczba kondygnacji 4
4-piętrowe centrum medyczne z gabinetami medycznymi (urologia, ENT, gastroenterolog, fizjote…
$4,73M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m² w Dessau, Niemcy
Nieruchomości inwestycyjne 1 450 m²
Dessau, Niemcy
Powierzchnia 1 450 m²
Liczba kondygnacji 4
4-piętrowe centrum medyczne z gabinetami medycznymi (urologia, ENT, gastroenterolog, fizjote…
$4,76M
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