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Mieszkania na sprzedaż w Lille, Francja

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Roubaix
400
Tourcoing
120
Croix
32
Loos
15
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610 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Croix, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Croix, Francja
Sypialnie 4
Piętro 2
Mniej niż 10 km na północny wschód od Lille, odkryj naszą nową przestrzeń życiową w Croix, o…
$824,957
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Mieszkanie 3 pokoi w Rue de Creil, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Rue de Creil, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3
Korzystaj z naszych unikalnych ofert: kamienica, rezydencja lub mieszkanie, które ci odpowia…
$207,982
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3
Apartments
$284,668
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 2
Apartments
$198,493
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Mieszkanie 2 pokoi w Rue de Creil, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Rue de Creil, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4
$170,801
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
Apartments
$140,397
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Mieszkanie 3 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Apartments
$266,659
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Mieszkanie 1 pokój w Loos, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Loos, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 3
Apartments
$97,601
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$207,982
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$206,820
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Mieszkanie 2 pokoi w Rue de Creil, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Rue de Creil, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2
Korzystaj z naszych unikalnych ofert: kamienica, rezydencja lub mieszkanie, które ci odpowia…
$161,506
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$207,982
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2
Apartments
$100,780
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$261,430
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Mieszkanie 4 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
Piętro 4
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$326,497
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Mieszkanie 2 pokoi w Lille, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Lille, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Powierzchnia mieszkalna znajduje się na obszarze z uprzywilejowanym pojazdem i zielonych prz…
$252,135
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4
Apartments
$97,345
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$248,184
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 4
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$268,401
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 1
$95,055
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Mieszkanie 3 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Apartments
$237,224
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2
Apartments
$96,199
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Mieszkanie 1 pokój w Roubaix, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roubaix, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 3
Apartments
$97,345
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3
$261,430
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Mieszkanie 3 pokoi w Croix, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Croix, Francja
Sypialnie 3
Mniej niż 10 km na północny wschód od Lille, odkryj naszą nową przestrzeń życiową w Croix, o…
$540,289
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Mieszkanie 3 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2
Apartments
$247,874
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Mieszkanie 2 pokoi w Place dAmiens, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Place dAmiens, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4
W salonie znajdują się pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z miejscem parkingowym i prywatną łaz…
$211,468
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Mieszkanie 3 pokoi w Lille, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Lille, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1
Powierzchnia mieszkalna znajduje się na obszarze z uprzywilejowanym pojazdem i zielonych prz…
$297,217
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Mieszkanie 2 pokoi w Tourcoing, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Tourcoing, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Słynna perła architektury i wystroju, która zdobiła wnętrza od pokoleń, jest doskonałym przy…
$416,545
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Mieszkanie 2 pokoi w Rue de France, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Rue de France, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2
Apartments
$416,603
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Typy nieruchomości w Lille.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lille, Francja

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