Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Grasse
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Grasse, Francja

;
Cannes
34
Antibes
96
Saint Laurent du Var
213
Vallauris
68
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
557 obiektów total found
Kawalerka 2 pokoi w Cannes, Francja
Kawalerka 2 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/6
Studio inwestycyjne z tarasem i widokiem na morze na CroisetteCannes · Boulevard de la Crois…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wyjątkowe apartamenty z panoramicznym widokiem na morzeW prestiżowej, strzeżonej i prywatnej…
$1,98M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Rzadka oferta w Cannes - idealny apartament z 4 sypialniami ✨Oferujemy luksusowy apartament …
$1,15M
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4
Apartments
$346,250
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Vallauris, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Vallauris, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2
Opłaty notarialne są bezpłatne dla pierwszych 10 osób. Przystanek na Cote d 'Azur. Znajduje …
$441,526
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Cannes, Francja
Mieszkanie
Cannes, Francja
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/6
Rezydencja w dzielnicy Montfleury, 2 minuty spacerem od ulicy Antibes i 5- 7 minut spacerem …
$680,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
Zostaw prośbę
Penthouse w Cannes, Francja
Penthouse
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 750 m²
Sztuka życia między niebem a morzem - wyjątkowy apartament w CannesSą rezydencje, które nie …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 6
Ta przestrzeń mieszkalna w samym sercu Zatoki Bes des Ange jest idealnym miejscem do wynajęc…
$389,240
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Valbonne, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Valbonne, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Apartments
$327,659
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Cannes - La Croisette Xi124; ekskluzywny apartament z panoramicznym widokiem na morzeW samym…
$1,99M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Auribeau sur Siagne, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Auribeau sur Siagne, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2
Apartments
$215,651
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Le Cannet, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Cannet, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4
Prawdziwe miasto miejskie, studenckie i kulturalne, Le Cannet łączy udogodnienia i udogodnie…
$307,906
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Piętro 7
Ta przestrzeń mieszkalna w samym sercu Zatoki Bes des Ange jest idealnym miejscem do wynajęc…
$1,57M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2
Popularne miasto na Cote d 'Azur, znajduje się w centrum dużej rezerwy zatrudnienia. Port An…
$388,078
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3
Apartments
$520,536
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Vallauris, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Vallauris, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2
Opłaty notarialne są bezpłatne dla pierwszych 10 osób. Przystanek na Cote d 'Azur. Znajduje …
$461,279
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Vallauris, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Vallauris, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1
Apartments
$251,089
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3
Apartments
$356,707
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Auribeau sur Siagne, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Auribeau sur Siagne, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Apartments
$227,037
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Apartments
$664,613
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Antibes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Antibes, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/5
Rezydencja znajduje się w dzielnicy mieszkalnej, zaledwie 15 minut spacerem od plaż, w odleg…
$424,098
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w 2, Francja
Mieszkanie 1 pokój
2, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/5
Przytulny, dwupokojowy apartament, położony zaledwie sto metrów od wspaniałej plaży w Cannes…
$493,812
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Antibes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Apartments
$461,279
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Le Cannet, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Le Cannet, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3
Prawdziwe miasto miejskie, studenckie i kulturalne, Le Cannet łączy udogodnienia i udogodnie…
$296,287
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4
Ta przestrzeń mieszkalna w samym sercu Zatoki Bes des Ange jest idealnym miejscem do wynajęc…
$353,221
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 5
Ta przestrzeń mieszkalna w samym sercu Zatoki Bes des Ange jest idealnym miejscem do wynajęc…
$402,021
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
Ta przestrzeń mieszkalna w samym sercu Zatoki Bes des Ange jest idealnym miejscem do wynajęc…
$504,269
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Auribeau sur Siagne, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Auribeau sur Siagne, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1
W salonie oferuje nowe apartamenty od studia do 3-pokojowe apartamenty z pięknymi odkrytymi …
$264,916
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Grasse.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Grasse, Francja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się