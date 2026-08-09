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Mieszkania na sprzedaż w Grand Est, Francja

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Strasburg
567
Hayange
157
Thionville
157
Troyes
125
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1 142 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Piętro 5
Apartments
$157,555
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Mieszkanie 3 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 5
Strasburg, ze swoją wspaniałą katedrą wyrzeźbioną jak koronki, jest uważany za jedno z najpi…
$817,056
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Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Apartments
$331,145
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3
$331,992
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Mieszkanie 2 pokoi w Hayange, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hayange, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 29 m²
Piętro 1
Apartments
$363,097
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Mieszkanie 2 pokoi w Hayange, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hayange, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Apartments
$439,783
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3
Apartments
$390,054
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Piętro 6
Apartments
$139,429
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Mieszkanie 2 pokoi w Hayange, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hayange, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 20 m²
Apartments
$265,845
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Mieszkanie 2 pokoi w Hayange, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hayange, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
Apartments
$441,642
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Mieszkanie 3 pokoi w Thann, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Thann, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1
NA BELG124; Апартаменты
$189,392
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 2
Apartments
$138,035
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Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3
Strasburg, ze swoją wspaniałą katedrą wyrzeźbioną jak koronki, jest uważany za jedno z najpi…
$683,320
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Mieszkanie 3 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 3
Piętro 4
Twój jedyny adres w Strasburgu. Przyjdź i odkryj swój nowy adres, część głównego projektu mi…
$428,397
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Mieszkanie 3 pokoi w Kingersheim, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Kingersheim, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Małe miasteczko położone na obrzeżach Mulhouse, Kingersheim oferuje wszystkie udogodnienia r…
$231,220
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Mieszkanie 3 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2
Obszar mieszkalny, który znajduje się w dzielnicy Kronenburg w Strasburgu, oferuje trzy rodz…
$314,878
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Mieszkanie 3 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
Apartments
$744,901
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Mieszkanie 4 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Apartments
$684,017
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Mieszkanie 2 pokoi w Laval, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Laval, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1
Apartments
$164,410
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 4
Apartments
$153,372
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Mieszkanie 2 pokoi w Metz, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Metz, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 3
Apartments
$199,733
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Kawalerka 1 pokój w Metz, Francja
Kawalerka 1 pokój
Metz, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4
Studio
$144,774
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Mieszkanie 3 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5
Apartments
$434,555
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Mieszkanie 1 pokój w Strasburg, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Strasburg, Francja
Sypialnie 1
Piętro 2
Apartments
$138,035
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Mieszkanie 2 pokoi w Mittelhausbergen, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Mittelhausbergen, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1
W samym sercu wsi i rzut kamieniem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawiamy Pańs…
$224,636
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Mieszkanie 3 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3
Odkryj w podglądzie nasz nowy adres znajduje się w Strasburgu, ludzkiej powierzchni mieszkal…
$403,183
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Mieszkanie 3 pokoi w Hayange, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Hayange, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1
Apartments
$549,352
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Mieszkanie 2 pokoi w Strasburg, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Strasburg, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 58 m²
Apartments
$779,759
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Mieszkanie 2 pokoi w Mulhouse, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Mulhouse, Francja
Sypialnie 2
Piętro 4
Apartments
$206,820
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Mieszkanie 2 pokoi w Troyes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Troyes, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3
Apartments
$379,829
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Typy nieruchomości w Grand Est.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Grand Est, Francja

Tanie
Luksusowe
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