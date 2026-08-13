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Mieszkania na sprzedaż w Cannes, Francja

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34 obiekty total found
Penthouse w Cannes, Francja
Penthouse
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 750 m²
Sztuka życia między niebem a morzem - wyjątkowy apartament w CannesSą rezydencje, które nie …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/6
Rezydencja w dzielnicy Montfleury, 2 minuty spacerem od ulicy Antibes i 5- 7 minut spacerem …
$680,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wyjątkowe apartamenty z panoramicznym widokiem na morzeW prestiżowej, strzeżonej i prywatnej…
$1,98M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Rzadka oferta w Cannes - idealny apartament z 4 sypialniami ✨Oferujemy luksusowy apartament …
$1,15M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Cannes - La Croisette Xi124; ekskluzywny apartament z panoramicznym widokiem na morzeW samym…
$1,99M
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Kawalerka 2 pokoi w Cannes, Francja
Kawalerka 2 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/6
Studio inwestycyjne z tarasem i widokiem na morze na CroisetteCannes · Boulevard de la Crois…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Hotel Invest
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Mieszkanie w Cannes, Francja
Mieszkanie
Cannes, Francja
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Apartament w bardzo zadbanej rezydencji z panoramicznym widokiem na Wyspy Leryńskie i Zatokę…
$1,62M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 5/5
Trzypokojowe mieszkanie po renowacji. Rezydencja z basenem, tenis i concierge. Apartament na…
$1,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż mieszkanie - Cannes   Pokoje 3 - sypialnie 2 - 100 m ² - Widok: dziedziniec i nb…
$686,647
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Penthouse 4 pokoi w Cannes, Francja
Penthouse 4 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 6/6
Bardzo ładne mieszkanie na Croisette, piękny widok na morze, przecinające wschód-zachód, a z…
$3,24M
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Mieszkanie 2 pokoi w Impasse Beaulieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Impasse Beaulieu, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Nowa rezydencja w Cannes.Odkryj nowy kompleks położony u podnóża prestiżowego wzgórza Croix …
$650,670
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 5/7
A spacious 3-room apartment in a modern style with a view of the port. The apartment is comp…
$3,79M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 4 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Piętro 7
Wspaniały i przestronny 4-pokojowy apartament, duży taras z panoramicznym widokiem na morze …
$2,97M
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Mieszkanie 1 pokój w Cannes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Cannes, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2
Residence z basenem w centrum Cannes.Rezydencja znajduje się w centralnej dzielnicy Petit Jo…
$424,098
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Mieszkanie 1 pokój w Cannes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Cannes, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/5
Ten przytulny apartament o powierzchni 42 m2 znajduje się w malowniczym Cannes, Francja, i z…
$370,650
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/10
Rezydencja w Kalifornii obejmuje luksusowy obszar z parkiem, basenem i klubem golfowym. Do m…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cannes, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Oferujemy Państwu przytulny apartament trzypokojowy w cichej i strzeżonej rezydencji z basen…
$302,097
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Mieszkanie 5 pokojów w Cannes, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 157 m²
Sale Apartment Cannes Bourgeois Sea View Exceptional 4 bedroom Belle Epoque apartment for sa…
$1,84M
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Mieszkanie w Cannes, Francja
Mieszkanie
Cannes, Francja
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Ten wspaniały apartament z trzema sypialniami znajduje się w malowniczej okolicy na granicy …
$383,431
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Mieszkanie 1 pokój w Cannes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Cannes, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2
Szukasz wygodnego domu w Cannes? Następnie zwrócić uwagę na ten dwupokojowy apartament położ…
$336,954
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Mieszkanie 4 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2/5
Elegancki 4-pokojowy apartament, piękny widok na morze, w jednej z najbardziej pożądanych dz…
$2,12M
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Mieszkanie 1 pokój w Cannes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Cannes, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2
Rezydencja z basenem, położony w samym sercu Cannes, znajduje się w prestiżowej okolicy Peti…
$424,098
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Mieszkanie 1 pokój w Cannes, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Cannes, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
Oferujemy Państwu wspaniały apartament z dwoma sypialniami o powierzchni 60 m2 w malowniczej…
$464,764
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Mieszkanie 2 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowy kompleks mieszkaniowy z bujnym ogrodem w Cannes, Lazurowe Wybrzeże, FrancjaKompleks mie…
$248,628
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Mieszkanie 2 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cannes, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Apartament w centrum CannesNowy program budownictwa mieszkaniowego:Idealna lokalizacja kilka…
$657,642
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4/7
Elegancka rezydencja otoczona ogrodem, 10 minut od morza i nasypu Croisette.   Rezydencja je…
$387,092
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Mieszkanie 5 pokojów w Cannes, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 8/9
Apartament w nowej luksusowej rezydencji, taras o powierzchni 122 m2. Dzięki 3 budynkom i ap…
$1,32M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Cannes, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 182 m²
Piętro 1/7
Wspaniały apartament w Cannes o powierzchni 182 m2 znajduje się w prestiżowej dzielnicy La C…
$1,95M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 3/5
Świetna okazja - ładne mieszkanie z 3 sypialniami w jednej z najpopularniejszych dzielnic Ca…
$2,15M
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