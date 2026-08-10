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Mieszkania na sprzedaż w Owernia-Rodan-Alpy, Francja

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Lyon
491
Annecy
400
Clermont Ferrand
363
Grenoble
212
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2 312 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w La Verpilliere, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Verpilliere, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2
Salon jest blisko wszystkich udogodnień (sklepy, apteki, restauracje, itp.). Więc można żyć …
$297,449
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Mieszkanie 2 pokoi w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 32 m²
Piętro 6
Apartments
$198,493
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Mieszkanie 3 pokoi w Corbas, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Corbas, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2
Apartments
$327,891
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Chambery, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Chambery, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4
Apartments
$353,221
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Mieszkanie 2 pokoi w Decines Charpieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Decines Charpieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4
Skorzystaj ze wszystkich korzyści płynących z zarządzanej inwestycji rezydentury: wysokie zy…
$245,362
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Mieszkanie 2 pokoi w Bron, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bron, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1
Apartments
$253,297
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Mieszkanie 2 pokoi w Decines Charpieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Decines Charpieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3
Skorzystaj ze wszystkich korzyści płynących z zarządzanej inwestycji rezydentury: wysokie zy…
$257,793
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Mieszkanie 3 pokoi w Lyon, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Lyon, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 8
Apartments
$448,962
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Mieszkanie 4 pokoi w Lyon, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Lyon, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 82 m²
Piętro 6
Apartments
$565,154
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Mieszkanie 3 pokoi w Passy, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Passy, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Skorzystaj z centrum miasta i bliskości Doliny, zaledwie kilka minut od stoków narciarskich!…
$354,151
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Mieszkanie 3 pokoi w Passy, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Passy, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2
Skorzystaj z centrum miasta i bliskości Doliny, zaledwie kilka minut od stoków narciarskich!…
$372,393
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Mieszkanie 2 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3
Apartments
$391,564
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Mieszkanie 3 pokoi w Rumilly, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Rumilly, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2
Apartments
$291,446
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Mieszkanie 3 pokoi w Grenoble, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Grenoble, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1
13 minut od centrum miasta samochodem lub rowerem na zielonej drodze, ta nowa przestrzeń życ…
$257,944
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Mieszkanie 2 pokoi w Cognin, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cognin, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Apartments
$267,240
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Mieszkanie 2 pokoi w Chambery, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Chambery, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Apartments
$286,992
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Mieszkanie 4 pokoi w Annecy, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Annecy, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 76 m²
Piętro 4
Weź udział w tworzeniu mieszkań w centrum Annecy. Jest to wyjątkowy obszar mieszkalny, opart…
$669,261
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Mieszkanie 1 pokój w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Salon jest popularny ze względu na historię i duże fasady. Położony w samym sercu miasta, st…
$309,301
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Mieszkanie 2 pokoi w Sciez, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sciez, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4
Apartments
$282,891
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Kawalerka 1 pokój w Lyon, Francja
Kawalerka 1 pokój
Lyon, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 4
Studio
$81,915
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Mieszkanie 4 pokoi w Roussillon, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Roussillon, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Środowisko wiejskie, dziedzictwo historyczne i aktywne życie łączą się w Roussillon, oferują…
$277,116
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Mieszkanie 2 pokoi w Gleize, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Gleize, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Nowoczesne fasady sublimacyjne nawierzchni dawnej spółdzielni, sklepy u podnóża powierzchni …
$246,433
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Nicolas, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Nicolas, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Wyjątkowa oferta: zniżka 2000 euro - 1 pokój. Adres do wyboru, w pobliżu Scarp: Apartamenty …
$249,857
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Mieszkanie 3 pokoi w Rumilly, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Rumilly, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1
Apartments
$296,287
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Mieszkanie 3 pokoi w Lyon, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Lyon, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 5
Apartments
$364,840
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Mieszkanie 3 pokoi w Lyon, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Lyon, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 4
W Lyonie 3, 10 minut od Par- Dieu, odbywa się nowy program. Oferujemy 34 apartamenty od 2 do…
$483,355
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Mieszkanie 2 pokoi w Decines Charpieu, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Decines Charpieu, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4
Skorzystaj ze wszystkich korzyści płynących z zarządzanej inwestycji rezydentury: wysokie zy…
$257,349
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Mieszkanie 1 pokój w Decines Charpieu, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Decines Charpieu, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2
Skorzystaj ze wszystkich korzyści płynących z zarządzanej inwestycji rezydentury: wysokie zy…
$242,334
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Mieszkanie 3 pokoi w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 6
Apartments
$300,160
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Mieszkanie 1 pokój w Clermont Ferrand, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Clermont Ferrand, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 5
Apartments
$161,700
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Typy nieruchomości w Owernia-Rodan-Alpy.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Owernia-Rodan-Alpy, Francja

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